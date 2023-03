Match d’ouverture, phase de groupe, finale : quelles sont les dates clés de l’Euro 2024 ?

Le championnat d’Europe de football 2024 se déroulera en Allemagne. La 17e édition du tournoi continentale se tiendra du 14 juin au 14 juillet. Voici les dates clés de la compétition que vous pouvez déjà noter dans votre agenda.



Le match d’ouverture est programmé le vendredi 14 juin 2024 sur la pelouse de l’Olympiastadion de Berlin. Cette rencontre lancera le tournoi mais aussi la phase de groupe qui s’étendra du 14 au 26 juin 2024.



Les huitièmes de finale commenceront le 29 juin et se termineront le 2 juillet, au rythme de deux matches par jour.



Les quarts de finale auront lieu les 5 et 6 juillet. Les demi-finales se tiendront le mardi 9 et le mercredi 10 juillet. Enfin, la finale est planifiée le dimanche 14 juillet à 21h.