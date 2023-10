Mata Hari était-elle vraiment coupable d’espionnage pour l’Allemagne en 1917 ?

Mata Hari, née en 1876 à La Haye, divorce en 1902 pour se détacher de l’emprise toxique de son ex-mari violent et rejoint, à 27 ans, la Ville Lumière. Pour survivre, pas le choix : elle tombe rapidement dans une forme d’escorting de l’époque, tentant de se frayer un chemin parmi les nobles et les gentilshommes les plus en vue de la capitale au début du siècle.

Trois ans plus tard, elle est une star montante de la Belle Époque. Elle se réclame danseuse orientale alors qu’elle est plutôt une strip-teaseuse. Créature angélique, aux formes 'parfaites' selon les diktats de beauté de cette époque, a trouvé la parade parfaite pour rendre dingues bien des candidats amoureux : le savant mélange entre nouveauté et provocation.

Elle est certes tout en candeur, en innocence, mais surtout, Mata Hari est une rebelle avant l’heure. Elle choque les foyers, elle dérange… Et ça marche. En moins d’un an, elle passe millionnaire, rien qu’en montrant ses formes, en se dénudant… Et en acceptant des faveurs contre rémunération.