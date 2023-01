"Masupilami, The Houba Show ! " : une immersion dans l'univers du Marsupilami

Dans Matin Première, Marie Vancustem reçoit Thierry Tinlot, commissaire de l’exposition « Marsupilami, The Houba show ! » à découvrir au Centre belge de la Bande Dessinée à Bruxelles.

Le Marsupilami a 70 ans cette année. L’étrange animal possède des points communs avec les Schtroumpfs. En plus d’être des personnages de bande dessinée iconiques, ce sont aussi tous les deux des personnages secondaires. Si les Schtroumpfs sont nés dans Johan et Pirlouit, le Marsupilami apparaît pour la première fois en 1952 dans Spirou et Fantasio. Gagnant en popularité auprès des lecteurs, il est petit à petit devenu un classique, vivant ses aventures indépendamment de son histoire d’origine. S’en suit alors le film, les jeux vidéo et autres produits dérivés, une véritable success story.