Masturbation féminine : je n'arrive pas à jouir avec mon partenaire !

Les appréhensions au niveau du corps

Au fur et à mesure qu'on s'abandonne à la montée de l'excitation sexuelle, notre corps se met en tension. On peut parfois percevoir des petits spasmes ou avoir les jambes qui tremblent. Si on s'inquiète de ces réactions corporelles, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel pour faire un check-up et vérifier que tout est en ordre au niveau de la santé. Mais il faut également se rassurer : ces tensions sont naturellement liées à la montée de l'excitation sexuelle et, c'est même plutôt bon signe.

Les appréhensions liées aux émotions

Ce n'est pas toujours évident de s'abandonner. Au fur et à mesure qu'on approche de l'orgasme, on peut avoir un sentiment de vulnérabilité. Il n'est pas rare d'avoir des rires ou des pleurs ou des cris quand on s'y approche. Il faut se laisser le temps d'avoir un besoin et de se sentir d'un une relation de confiance et dans un environnement sécurisant.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.