Mastose : comment prévenir et réduire les douleurs mammaires ?

La mastose, affection bénigne et courante du sein, se caractérise par une modification de la structure du sein avec des nodules fibreux et des kystes. Bien que généralement sans danger, la mastose peut causer des douleurs et de l’inconfort, mais des traitements efficaces existent pour soulager les symptômes. Le point avec le Dr Emmanuelle Renkin, gynécologue-obstétricienne et consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.