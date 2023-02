Mastodon : quelles sont les différences avec Twitter ?

C’est le premier frein que vous rencontrerez lors de votre inscription. Car Mastodon n’est pas centralisé comme l’est Twitter. Mais cette force que représente une plateforme décentralisée complique un tout petit peu les choses. Il n’y aura donc pas un seul site sur lequel s’inscrire, mais des milliers, à choisir entre autres selon vos envies, votre langue, et vos centres d’intérêt.

Ce sont ce qu’on appelle des instances. La plus connue s’appelle mastodon.social, mais d’autres communautés sont disponibles par ici. En français, piaille.fr est la plus populaire, mais tout dépend encore une fois de vos envies. Si vous soutenez la cause LGBT et que vous aimez la technologie, tech.lgbt sera peut-être fait pour vous. Fan d’art ? Pourquoi ne pas tenter artsio.com. Et pour les musiciens, il y a notamment musician.social.

Bref, les instances sont nombreuses (plus de 12000), vous n’aurez donc pas trop de mal à trouver celle qui vous convient. Attention cependant : chaque instance à ses propres règles, donc vérifiez bien si vous êtes en accord avec celles-ci avant de vous inscrire. De plus, chaque instance est gérée par un administrateur ou une administratrice, qui ont le “pouvoir” de bloquer ou réduire au silence des comptes, voire l’accès à d’autres instances. Mieux vaut donc bien se renseigner. Mais dans tous les cas, votre instance vous permettra de suivre des utilisateurs inscrits sur d’autres instances.