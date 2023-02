Mastodon : comment en profiter au mieux sur le web, sur iPhone et sur Android

C’est notamment le cas sur iOS, qui accueille de nombreux développeurs déçus par les récentes décisions de Twitter. En quelques semaines, les solutions tierces ont considérablement explosé sur l’App Store. En tant qu’utilisateur, c’est un véritable bonheur d’avoir à nouveau l’embarras du choix, comme au bon vieux temps (Twitter fut, à ces débuts, un véritable terrain d’expérimentation pour les développeurs).

Si vous utilisez un iPhone, un iPad ou un Mac, on vous conseille trois clients très réussis. Le premier, et sans doute le plus populaire, s’appelle Ivory. Créé par Tapbots, à qui l’on doit le client Twitter Tweetbot (petit ange parti trop tôt), Ivory reprend les codes de Tweetbot et son interface soignée, et adapte le tout à Mastodon. Certaines options sont encore absentes, mais les développeurs ont déjà confirmé leur arrivée (comme les Quote Posts, la recherche sur d’autres instances, etc.). Quant à la version Mac, elle est actuellement en bêta, mais devrait arriver bientôt. Enfin, notez qu’Ivory est payant : comptez 1,99 euro par mois ou 17,99 euros par an pour interagir avec l’application (consulter du contenu est gratuit).

La deuxième application s’appelle Ice Cube. Développée par Thomas Ricouard, elle est à l’heure actuelle plus avancée que Ivory, open source, et gratuite. Disponible sur iPhone et iPad, Ice Cube est une excellente porte d’entrée pour profiter au mieux de Mastodon sur mobile. À vrai dire, si vous n’avez pas utilisé Tweetbot, et que vous n’êtes donc pas nostalgiques de Tapbots, foncez sur Ice Cube.

Enfin, troisième solution (parmi tant d’autres) : Mammoth. Une autre application gratuite, mais qui fait polémique, malgré sa grande qualité. En effet, l’équipe de Mammoth vient d’être soutenue financièrement par une venture capital, ce qui en fait une petite start-up, et disons que ça ne passe pas auprès de certains utilisateurs qui ne veulent pas que Mastodon, via ces nouveaux clients tiers, répète les mêmes erreurs que Twitter. Bon, en tant qu’utilisateur, ça ne change rien pour l’instant. Mais il faudra garder un œil sur cette question.