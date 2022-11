Masters Paris-Bercy : mené 6-3, 6-6 Carlos Alcaraz abandonne face au très impressionnant Holger Rune

Carlos Alcaraz, 19 ans et numéro un mondial, contre Holger Rune, d’une semaine son aîné (ATP 18e) et en pleine bourre en cette fin de saison, se retrouvaient cette après-midi pour un quart de finale plein de promesses. Ils se connaissent depuis qu’ils ont onze ans et se sont très souvent croisés sur le circuit junior mais une seule fois sur le circuit pro lors du Masters Next Gen en 2021, c’est l’Espagnol qui l’avait emporté.

Dans le premier set, Holger Rune est tout simplement époustouflant. Il ne rate rien ou presque et Alcaraz ne semble vraiment pas savoir quoi faire. Les jeux défilent rapidement, et le Danois emporte le premier set 6-3 en 37 minutes de jeu. Les prises de risque de Rune paient, Alcaraz lui ne rassure pas. Premier set à sens unique.

Dans la deuxième manche, Alcaraz tremble dès le premier service mais sauve une balle de break pour faire la course en tête et laisser passer la tempête. Rune garde le cap avec un jeu de service extrêmement serein, 1-1. L'Espagnol s’offre lui aussi une mise en jeu plus assurée et montre des signes plus encourageants. Pas de break, le jeu se ressert, c’est 3-2 pour le numéro un mondial qui semble enfin être totalement entré dans cette rencontre. Et les mises en jeu du Danois sont enfin un peu plus compliquées, mais il s’en sort quand même 3-3. Alcaraz confirme un mieux avec un jeu blanc, et juste après il se procure sa toute première balle de break dans cette rencontre, suivie de la deuxième ! Mais Rune est costaud et s’en sort, c’est 4-4. Ce deuxième set est très disputé.

Alcaraz semble se faire mal dans le dixième jeu du deuxième set, chaque joueur remporte encore sa mise en jeu : 5-5. À 6-5, l'Espagnol prend un temps mort médical en raison d’une douleur à la ceinture abdominale. À la suite de cela, Holger Rune remporte son jeu pour aller chercher le tie-break. Mais alors que le 18e mondial mène 3-1 dans le jeu décisif, l’Espagnol décide d’abandonner. Gêné par sa blessure, il a sans doute préféré éviter de prendre trop de risques à l’approche du Masters.

Il s’agissait du premier quart de finale opposant deux "teenagers" dans un Masters 1000 depuis quinze ans et la rencontre entre Novak Djokovic et Andy Murray, à Miami. Ils étaient également tous deux âgés de 19 ans à l’époque.