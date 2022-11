Masters en fauteuil roulant – Joachim Gérard gagne une 3e fois et termine en tête de sa poule

Joachim Gérard a terminé en tête de son groupe aux Masters de tennis en chaise roulante jeudi à Oss aux Pays-Bas. Après un double exploit contre le 2e mondial, le Japonais Shingo Kunieda et le 3e mondial, l’Argentin Gustavo Fernandez, lors de ses deux premiers matches, le Brabançon Wallon a écarté de sa route le Néerlandais Tom Egberink, 8e au classement ITF, sur un double 6-2 en une heure de jeu.

"Le fait de ne pas entrer en ligne de compte pour cette épreuve qui m’a si souvent réussi, et finalement pouvoir quand même y participer m’a certainement donné un surcroît de motivation, un coup de fouet mental", a expliqué Joachim Gérard sur le site de l’AFT, l’Association francophone de tennis. "C’est une compétition qui compte beaucoup pour moi, et il y avait longtemps que je n’avais plus battu ces deux joueurs-là."

Joachim Gérard (ITF 10), 34 ans, avait déjà validé son billet pour les demi-finales. Sa première place du groupe lui offre comme adversaire le deuxième de l’autre poule, le jeune Japonais de 16 ans, Tokito Oda (ITF 5), numéro 1 mondial juniors.

L’autre demi-finale opposera le Britannique Alfie Hewett, tenant du titre, N.1 mondial, à Kunieda ou Fernandez.

Joachim Gérard, quadruple vainqueur de l’épreuve en simple (2015, 2016, 2018, 2019) et lauréat en double en 2014, était en effet réserviste, et a profité du retrait du Français Nicolas Peifer (avec lequel il devait jouer le double) pour intégrer le tableau final.

Joachim Gérard, quadruple lauréat en double en Grand Chelem (Roland-Garros 2014, Open d’Australie 2017 et 2019, Wimbledon 2019), était numéro 1 mondial en décembre 2016. Cette année, après son malaise cardiaque aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021, il a été éliminé au premier tour dans trois des quatre levées du Grand Chelem, rejoignant cependant les demi-finales à Wimbledon.