Masters de judo – Casse, en or à Budapest : "Ravi d’avoir montré que je pouvais battre tous les meilleurs"

Matthias Casse (IJF 2) s’est exprimé un peu plus, samedi soir, sur son triomphe au Masters de judo à Budapest dans la catégorie des -81 kg. L'Anversois, 26 ans, vice-champion du monde, a battu en finale le Brésilien Guilherme Schimidt (IJF 8) sur waza-ari réussi en début de combat pour décrocher son deuxième titre de l’année, après sa victoire au Grand Chelem d’Antalya, début avril.

"Je suis très satisfait de cette journée", a-t-il confié. "Tous les combats se sont déroulés de manière fluide. J’ai réussi à scorer assez facilement et à produire un excellent judo. Dans un tournoi comme le Masters, il fallait être d’attaque dès le premier tour, car les adversaires sont très costauds. Je suis ravi d’avoir pu montrer que je pouvais battre tous les meilleurs (le Japonais Kohara, vainqueur du Grand Chelem d’Oulan-Bator, en quart de finale, et l’Azéri Mollaei, IJF 3, en demi-finale, ndlr). Je ne vais donc pas me plaindre et je crois que je vais bien dormir", a-t-il souri.

Ce Masters tenait particulièrement à cœur à Matthias Casse, vu qu’il s’agissait d’un test grandeur nature à un an des Jeux Olympiques à Paris. Et il est ravi de l’avoir passé avec la plus grande distinction. "Ce tournoi constituait un bon étalon de mesure dans l’optique des Jeux", a-t-il poursuivi. "C’était très intéressant de voir où je me situais, ce que je faisais déjà bien et ce que je pouvais encore améliorer. Nous allons d’ailleurs effectuer une bonne analyse avec les coaches. Cette victoire me donne également beaucoup de confiance en vue du Championnat d’Europe (à Montpellier, début novembre, ndlr) où j’aurai un prochain pic. Demain, c’est au tour de Toma Nikiforov. Nous allons nous échauffer ensemble et j’espère qu’il réussira aussi à ramener une médaille pour la Belgique. Le tournoi sera alors vraiment réussi."