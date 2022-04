Masters 1000 Miami : Alcaraz devient à 18 ans le plus jeune vainqueur du tournoi floridien

Une tornade a tout emporté sur son passage à Miami : Carlos Alcaraz, devenu à 18 ans le plus jeune vainqueur de ce Masters 1000, aux dépens du Norvégien Casper Ruud, s’affirme bien comme le phénomène appelé à bientôt régner sur le tennis mondial.

Dans la moiteur tropicale floridienne, un vent de fraîcheur a soufflé fort et on se dit que l’Espagne du tennis a vraiment de la chance. Alors que Rafael Nadal, vainqueur du dernier Open d’Australie et de fait seul recordman du nombre de titres du Grand Chelem (21), n’en finit pas de renaître à 35 ans, son successeur désigné est déjà prêt à prendre la relève.

Ruud, 8e joueur mondial qui disputait lui aussi sa première finale d’une épreuve de cette catégorie juste en dessous des quatre Majeurs, en a fait les frais, battu 7-5, 6-4.

Et Alcaraz, 16e mondial, de remporter le troisième tournoi de sa carrière, le plus prestigieux, après ceux glanés sur terre battue à Rio de Janeiro en février et à Umag, en Croatie, l’an dernier.

Le natif d’El Palmar, bourg localisé près de Murcie dans le sud-est de l’Espagne, acte ainsi son irrésistible ascension, démarrée de façon tonitruante en septembre dernier lorsqu’il avait éliminé, au bout d’un combat épique de plus de quatre heures, le Grec Stefanos Tsitsipas au 3e tour de l’US Open.