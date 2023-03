Master en médecine à Mons : faute d’accord avec le MR, "il y a un risque très réel de majorité alternative", assure Paul Magnette

Sur la forme c’est totalement inacceptable

Le PS ira-t-il jusqu’au bout dans ce dossier. Paul Magnette, président du parti socialiste le confirme : "Oui je l’ai dit, on ira jusqu’au bout, il faut ce master en médecine à Mons et à Namur et l’attitude du MR, de ce point de vue, est totalement inacceptable, autant sur le fond que sur la forme. Sur le fond d’abord, il y a une instance d’avis en Communauté française qui s’appelle l’Académie de la recherche et de l’enseignement supérieur (ARES), elle a étudié toutes les demandes de toutes les universités et des hautes écoles et elle dit : voilà toutes les propositions qui sont acceptables. Et le MR dit – non, moi j’en enlève deux -, sans même en discuter au sein du gouvernement. Sans aucune concertation avec ses partenaires de gouvernement, il décide – j’en enlève deux comme ça, parce que ça ne me plaît pas, parce que j’ai décidé que… -. Donc sur la forme c’est totalement inacceptable."

Sur le fond, le président du PS trouve aussi la position du MR totalement inacceptable. Il précise qu’il y a un enjeu majeur de développement de l’enseignement supérieur en général dans le Hainaut. "Le Hainaut subit cette injustice historique, de ne pas avoir d’offre d’enseignement supérieur complète depuis toujours, alors que c’est la province la plus peuplée, c’est une des provinces qui vit les plus grandes difficultés sociales." Or, dit-il, "l’enseignement c’est le levier majeur d’émancipation d’accès à l’emploi."

Et de rappeler qu’un jeune qui n’a aujourd’hui que le diplôme de l’enseignement secondaire inférieur "a 46% à peu près de chance d’arriver à l’emploi." Alors qu’un jeune avec un diplôme de l’enseignement supérieur "a plus de 85% de chance d’accéder à l’emploi."

Développer toutes les formes de formation (promotion sociale, qualifiant, supérieur, etc.) "c’est vital pour le Hainaut".

Face à cela, le président du PS, estime que la position du MR "qui ne parle que d’emplois, de taux d’emplois, s’opposer au développement de ce qui est absolument indispensable pour redresser le Hainaut" est incompréhensible.