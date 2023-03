Master en médecine à l’UMons : Une motion déposée devant le conseil communal

Ce mardi, le conseil communal de la Ville de Mons votera une motion commune, à l’initiative des groupes PS, Ecolo, PTB et Engagés pour soutenir la création d’un master en médecine. L’objectif ? Faire pression sur les ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Tous les partis, sauf le MR sont d’accord. Les médecins, professeurs et étudiants se sont aussi mobilisés. C’est une nécessité pour la région", explique John Beugnies, chef de groupe PTB à Mons. "Quand on est le seul à avoir raison, nous avons tort", ajoute Marc Darvill, chef de groupe PS au Conseil communal de Mons.

Il ajoute : "En Belgique, trois universités organisent le master en médecine en Région Flamande (KUL, UAntwerpen, UGent), trois en Région de Bruxelles-Capitale (UCLouvain, ULB et VUB) mais une seule en Région Wallonne, à Liège. Il n’existe actuellement aucune offre de proximité pour le master en médecine en Hainaut, alors que cette province est la plus peuplée et rassemble 37% des Wallons".

Pour les différents chefs de groupe, ce master pourrait permettre d’une part de lutter contre la pénurie de médecins dans le Hainaut. Mais aussi, d’autre part, de pouvoir rendre moins élevé le coût de ces études pour les Hainuyers. Selon John Beugnies, certains jeunes renonceraient à s’inscrire en médecine car ils savent qu’à un moment donné, ils devront aller "koter" à Bruxelles ou à Liège et ils n’en ont pas les moyens.

D’après l’UMons et ses autorités, le nombre de jeunes Hainuyers qui s’inscrivent dans l’enseignement supérieur en Hainaut est plus faible que partout ailleurs en Fédération Wallonie Bruxelles. La moyenne wallonne est supérieure de 20% à la moyenne hainuyère.