"Master Crimes" : Muriel Robin et Anne Le Nen sur la piste d'un tueur en série

Face-à-face

Née à l'initiative du producteur Franck Calderon, Master Crimes exauce le souhait des deux épouses de jouer un jour ensemble. Muriel Robin rencontre Calderon sur Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi, et le recroise ensuite sur Mon Ange et Le Premier Oublié. "Notre entente a été immédiate et il savait qu'Anne et moi avions à cœur de jouer, un jour, ensemble, sans pour autant risquer d'y laisser notre couple ou d'essuyer des critiques acerbes", explique Muriel Robin dans les colonnes de Télé 7 Jours (et relayée par Télé Star). Une fois le scénario reçu, les deux comédiennes sont enthousiastes, le trouvant "excellent".

Muriel Robin semble assez sûre d'elle quant à la réception de la série auprès du public : "Je pense que le public va aimer cette fiction policière drôle… Et plus légère que les thèmes de mes précédents téléfilms et de celui à venir", faisant référence à Les Yeux Grands Fermés, téléfilm sur l'inceste avec Guillaume Labbé. C'est vrai qu'au-delà des meurtres plutôt glauques auxquels doit s'attaquer Louise et son équipe, Master Crimes s'appuie sur l'ironie de son héroïne.. qui cache bien évidemment une grande sensibilité.

Master Crimes, six épisodes à voir dès le jeudi 19 octobre à 20h30 sur La Une et en replay sur Auvio pendant 15 jours.