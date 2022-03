MASSIVE ATTACK fera halte le 29/05 au Palais 12 à Bruxelles !

Depuis le début des années 90, Massive Attack est le représentant absolu de l’innovation musicale. Les derniers passages du groupe en Belgique ont marqué à jamais les esprits par leur mise en scène (textes dans la langue locale affichés sur des panneaux lumineux), les invités de marque (Horace Andy, Deborah Miller et Martina Topley-Bird), les thèmes politiques, les rythmes entraînants et l’ambiance apocalyptique : autant d’ingrédients assurant une expérience inoubliable. 3D et Daddy G sont passés maîtres dans l’art de réveiller la conscience du monde.

Chez Massive Attack, la qualité a toujours primé sur la quantité. En 1991, leur premier opus " Blue Lines " et ses singles " Unfinished Sympathy " et " Safe from Harm " déclenchent une révolution dans la musique populaire, marquant la naissance d’un genre qui allait (un peu) plus tard être baptisé " trip-hop ". Ses successeurs " Protection ", " Mezzanine " et " 100th Window " ont chacun une identité unique et contiennent d’étonnant petits bijoux rassemblés en 2006 sur " Collected ". " Heligoland " sort en 2010.

En 2019 Massive Attack a célébré le vingt et unième anniversaire de " Mezzanine " en transférant l’album entier sous forme d’ADN pour pouvoir le conserver pendant des centaines, même des milliers d’années. Personne ne sait ce que le futur nous réserve, mais une chose est sûre : les prochaines générations ne devront pas se passer de Massive Attack !