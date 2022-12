Massage Tui Na, sonothérapie, Kobido : des idées de cadeaux qui aident à recharger ses batteries

Tout droit venu du Japon, le Kobido est bien plus qu'un simple massage, relevant au pays du Soleil Levant d'un art traditionnel holistique. Tout est question là encore d'harmonie entre le corps et l'esprit, si ce n'est que la technique est mise au service de la beauté avec des résultats sur les signes de la fatigue, sur la redéfinition de l'ovale du visage, sur l'éclat du teint et même sur les pores. Le tout obtenu grâce à des techniques manuelles précises, entre pétrissage et percussions.

Le Kobido permet non seulement de repartir avec un visage reposé, lissé et plus ferme mais aussi, en libérant l'énergie vitale, d'évacuer le stress et d'atteindre une certaine plénitude. Et cerise sur le gâteau, le massage permet également de protéger la peau contre les agressions extérieures futures en relançant la microcirculation sanguine et le collagène. Une véritable bouffée d'air frais à l'aube de la nouvelle année.