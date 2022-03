Massage tantrique : une pratique plus spirituelle que sexuelle

Le tantrisme - ou tantra - est souvent associé à la sexualité. Pourtant, c'est avant tout une démarche spirituelle dont le but est d'explorer ses sens et de nous mener à un éveil total de notre corps. Le point avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme", vous donne quelques pistes pour y arriver.

"La sexualité de notre couple s'essouffle. Pensez-vous que le massage tantrique pourrait nous aider ?" Ce message a été envoyé par Pierre, un de nos auditeurs. Et Alexandra Hubin, sexologue, a décidé d'y répondre et de l'éclairer à ce sujet.

C'est quoi le tantrisme ?

C'est un courant spirituel tout droit venu d'Inde.

On appelle tantrisme un ensemble de textes et de rituels dont le but est, à travers l'exploration de ses sens, un éveil total de notre corps. Comme moyen d'éveil, on utilise la méditation et la respiration.

"C'est différent des autres types de massage comme des massages bien-être ou érotiques. En effet, un massage tantrique n'est pas une succession d'actes techniques à imposer sur le corps de la personne massée ; on est dans quelque chose de très intuitif et rien n'est prédéfini", explique Alexandra Hubin.

Il existe des bouquins à ce sujet, il ne faut pas hésiter à se renseigner à ce sujet pour nous éveiller à pouvoir être très intuitif.