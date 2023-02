Masque, voyage, vaccination… Quelles sont les mesures Covid encore en vigueur en Belgique ?

Depuis le 7 mars 2022, la Belgique est passée en code jaune, le niveau le plus bas sur l’échelle corona. Cette décision a sonné le glas de l’obligation du port du masque et surtout du Covid Safe Ticket. Depuis, il n’est plus nécessaire de le présenter à l’entrée d’un restaurant, d’un événement culturel ou d’autres lieux. Avec l’abandon du CST, une des incitations à la vaccination a disparue.

Malgré tout, la vaccination reste la meilleure protection contre les formes graves du coronavirus et réduit les risques d’hospitalisation, ce qui explique pourquoi les autorités continuent d’encourager fortement la vaccination. Comme l’indique Sciensano, 76% des plus de 18 ans ont reçu au moins une dose de rappel et seuls 42% des majeurs se sont vus administrer un deuxième booster.

Il faut tout de même préciser que la vaccination contre le Covid n’a jamais été rendue obligatoire et que seule la vaccination contre la poliomyélite est légalement obligatoire en Belgique.