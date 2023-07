Mason Mount, en route vers Manchester United, annonce son départ de Chelsea

Le milieu de terrain international anglais Mason Mount a annoncé ce mardi dans une vidéo sur son compte Instagram qu'il allait quitter le club de Chelsea, alors qu'il est annoncé avec insistance par la presse à Manchester United.

"Compte tenu des spéculations lors des six derniers mois, cela ne vous surprendra sans doute pas, mais cela ne rend pas plus facile de vous annoncer que j'ai décidé de quitter Chelsea", a expliqué le joueur.

"Je sais que certains n'apprécieront pas cette décision, mais je sens que c'est la bonne décision à ce moment de ma carrière", a-t-il ajouté.

Les négociations entre Chelsea et Manchester United durent depuis des semaines et avaient tourné au bras de fer quand les Red Devils avaient clairement fait comprendre aux Blues que leur troisième offre, pour 55 millions de livres (64 millions d'euros), était la dernière et qu'ils étaient prêts à chercher ailleurs si elle ne donnait pas satisfaction.

Les positions semblaient cependant s'être rapprochées ces dernières heures, avec un accord attendu très prochainement.

Engagés dans un grand écrémage de son effectif qui a déjà vu partir Kai Havertz à Arsenal, Mateo Kovacic à Manchester City, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly en Arabie saoudite ou Ruben Loftus-Cheek à l'AC Milan, les Blues vont donc perdre un joueur qui avait rejoint le club à 6 ans.

Âgé de 24 ans seulement, le milieu relayeur aux 36 sélections (6 buts) n'avait que très peu joué à partir de février, la saison dernière, en raison d'une blessure.