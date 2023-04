Cette tendance fait déjà un carton sur le réseau social chinois et va à l'encontre de la tendance au naturel vue et revue depuis la pandémie de Covid-19. Un constat qui n'est pas sans rappeler que trop de matière tue la matière et qu'il est indispensable de ne pas avoir la main (trop) lourde sur le mascara pour éviter les fameux paquets, voire l'effet regard de panda, et rester le plus naturel possible.