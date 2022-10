Mas remporte le Tour d’Émilie devant Pogacar, Longo Borghini s’impose chez les dames

Pogacar, dont l’équipe UAE a longtemps contrôlé la course de 198 km, a dû rendre les armes face à l’énergique coup de pédales de l’Espagnol et se contenter de la deuxième place devant l’Italien Domenico Pozzovivo (Intermarché). Alejandro Valverde, coéquipier de Mas chez Movistar, prend la quatrième place à une semaine de mettre un point final à sa carrière lors du Tour de Lombardie.

Les dames n’abordaient qu’une seule fois ce terrible "mur" et au petit jeu de la course de côte, c’est Elisa Longo Borghini qui s’est montrée la plus forte. L’Italienne était déjà l’une des plus en vue lors du mondial de Wollongong. Elle a visiblement bien digéré le retour en Europe et le décalage horaire. La coureuse de Trek-Segafredo a dominé l’Américaine Veronica Ewers et sa compatriote Sofia Bertizzolo. Marta Cavalli, qui reprenait la compétition après son abandon au Tour de France, s’est classée 6e.



A 30 ans, Longo Borghini décroche le 34e succès de sa carrière, le 4e cette saison après ses victoires à Paris-Roubaix et sur le Women’s Tour (une étape et le général).