Mas et Roglic n'abdiquent pas et rêvent toujours du maillot rouge d'Evenepoel

Le maillot rouge bien accroché sur ses épaules, Remco Evenepoel va devoir sortir une grosse troisième semaine pour espérer décrocher la victoire finale sur la Vuelta. Ses deux poursuivants principaux, Primoz Roglic et Enric Mas comptent bien le priver du bonheur absolu.

Mas aborde la troisième semaine de la 77e Vuelta au 3e rang du général à 2:01 de Remco Evenepoel. Il a connu un bon week-end en grappillant du temps aux deux coureurs qui le précèdent. "Je suis calme et motivé pour la troisième et décisive semaine de la Vuelta", a-t-il déclaré lundi lors de la journée de repos. "Le podium ou peut-être beaucoup plus me trotte dans la tête. Mais en même temps, je suis prudent, il y a encore beaucoup de jours difficiles devant nous. Il peut encore se passer beaucoup de choses et peut-être que certaines alliances se formeront qui pourront être décisives."

Evenepoel a perdu du temps le week-end dernier, mais il a toujours 1:34 d'avance sur Primoz Roglic et 2:01 sur Enric Mas au classement. "Il se porte toujours bien. Il était le plus fort, mais les deux dernières étapes, il a montré des faiblesses. Il a encore une belle avance et cela lui donne probablement un avantage psychologique et une certaine tranquillité d'esprit. D'autre part, en deux étapes, nous avons repris plus d'une minute, qui dit que nous ne pourrons pas faire de même dans les jours à venir ? Je continue à rêver, et à me battre, jusqu'à Madrid.", déclare celui qui a terminé deuxième du Tour d'Espagne en 2018 et en 2021.

De son côté, le triple vainqueur de la Vuelta est loin d'être abattu même s'il a montré des défaillances dans certains cols ibériques. "J’attends avec impatience la troisième semaine, mais je suis également heureux que hier ait été un jour de repos.", a dit Roglic en conférence de presse. Voilà Remco prévenu.