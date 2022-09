Mas, Ayuso, Rodriguez, le trio espagnol qui rêve de détrôner Evenepoel

Dauphin de Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), Enric Mas est clairement son plus grand rival depuis l’abandon de Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il faut dire que l’Espagnol a des références. Une statistique suffit à le présenter : il a fini dans le top 6 de ses quatre derniers grands tours si on ne compte pas le Tour de France qu’il a dû quitter à la 19e étape à cause d’un test positif (il était 11e). Déjà deux fois deuxième de la Vuelta, le leader de la Movistar semble prêt à lutter pour la première place.

En 2018, alors âgé de 23 ans, Mas avait bluffé tout le monde en ne finissant que derrière Simon Yates et en grimpant sur le podium grâce à sa victoire dans l’ultime étape de montagne, et éjectant Alejandro Valverde du podium. À l’époque, l’Espagne s’était mise à rêver de relève alors qu’Alberto Contador et Joaquin Rodriguez avaient pris leur retraite et que Valverde se rapprochait de la fin. Depuis, il n’a toujours pas réussi à remporter une course de trois semaines mais n’en a jamais été aussi proche. Toujours dans le coup et jamais largué, le grimpeur de 27 ans n’a pas abandonné comme il l’a prouvé mercredi en accélérant. Le rêve lui tend les bras, il est à 2'01" et à quatre jours. Si proche, mais pourtant si loin.

Précision importante : même si les ambitions du coureur pourraient diverger, son équipe ne le laissera sans doute pas prendre des risques incensés qui pourraient lui faire perdre le podium. Juste devant Lotto-Soudal au classement UCI, Movistar est pour l'instant la dernière équipe à rester virtuellement dans le WorldTour et a donc besoin de points pour assurer sa présence dans l'élite pour les trois prochaines saisons. Dans cette optique, une potentielle deuxième place au classement général final serait un très gros coup.