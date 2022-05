Maryna Zanevska rejoint les 1/2 finales à Saint-Malo

Maryna Zanevska a décroché son ticket pour les demi-finales du tournoi WTA 125 de Saint-Malo, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, vendredi en France. Zanevska, 70e mondiale et tête de série N.5, s’est imposée en deux sets 6-4, 6-4 en 1 heure et 20 minutes de jeu contre l’Américaine Madison Brengle, 54e mondiale et tête de série N.1.