Maryna Zanevska met fin à sa carrière à 29 ans en raison de problèmes au dos, mais laisse la porte ouverte à un potentiel retour

Sur les réseaux sociaux, Maryna a publié un message pour faire part de sa décision : "Il est temps de dire au revoir au tennis pour l'instant. Je me bats avec des maux de dos depuis quatre ans, et j'en suis arrivée à un point où je ne parviens plus à être compétitive au plus haut niveau dans ce sport très exigeant. J'ai décidé de disputer l'US Open avant de faire un pas de côté dans ma carrière. Et qui sait ce que le future me réserve? Est-ce que je reviendrai un jour sur le circuit ou est-ce que je tenterai de nouveaux challenges? Je n'en sais rien, ce que je sais c'est que je suis heureuse de ma décision (...)"