Marylin, Bowie, Katy Perry, la Reine Elizabeth II: Barbie, l'objet pop culture par excellence

David Bowie, Elton John, Marylin Monroe, Katy Perry et bientôt la Reine Elizabeth II herself ... On ne compte plus le nombre de personnalités qui ont eu droit à leur propre Barbie depuis le lancement de la célèbre poupée Mattel il y a plus de 60 ans. Mais comment Barbie a-t-elle, au juste, trouvé sa place sur le créneau des célébrités et de la pop culture?

À l'occasion du jubilé de la Reine Mère (et aussi un peu à l'occasion de ses 96 printemps), la marque Mattel a annoncé la commercialisation d'une poupée Barbie à l'effigie de la Reine Elizabeth II. Prix de vente : 70 euros. Le chemin a pourtant été long entre la toute première Barbie et celle, à venir, de Queen Elizabeth II.

Il faut retourner en 1959 pour voir la toute première Barbie faire son apparition. Fun fact : la marque Mattel s'est en fait inspirée de la poupée "Bild Lilli" distribuée aux lecteurs du quotidien allemand Bild Zeitung pour imaginer sa future Barbie. Le succès est immédiatement au rendez-vous. Pourtant, la toute première Barbie n'a rien à voir avec celles qu'on connaît aujourd'hui. Barbie Ponytail, la toute première version de la poupée vendue dès 1959, est en effet habillée en noir et blanc pour des raisons commerciales : à l'époque, la télévision est l'outil de publicité numéro 1 et l'image y est encore en noir et blanc. Simple, basique.