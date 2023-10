Marwan Berreni présumé mort : son corps aurait été retrouvé dans une maison abandonnée

Suspecté depuis la nuit du 3 août d’avoir provoqué un accident de voiture, Marwann Berreni était porté disparu depuis deux mois. Ce jeudi 12 octobre, un corps qui pourrait bien être le sien a été retrouvé à Corcelles-en-Beaujolais. Celui-ci, toutefois, doit encore faire l’objet d’une identification.

Alors qu’il était activement recherché depuis plusieurs mois, Marwan Berreni est désormais présumé mort. Son corps aurait en effet été retrouvé ce jeudi 12 octobre dans une maison abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais, une commune du département du Rhône. Pour l’heure, le corps n’a pas encore pu être officiellement identifié, mais d’après les informations récoltées par Paris Match, il s’agirait bien de l’acteur de "Plus belle La Vie", et la thèse du suicide serait privilégiée par les enquêteurs.

Une information qui, à l’heure d’écrire ces lignes, n’a toutefois pas été confirmée par la procureure de la République Laetitia Francart, en charge de cette affaire. "Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et des investigations aux fins d’identification sont en cours", a-t-elle indiqué, sans plus de précisions.

L’avocate des parents de Marwan Berreni, quant à elle, s’est contentée de confirmer "la découverte d’un corps non identifié à ce stade".