Marwan Berreni, l’acteur de "Plus Belle La Vie", toujours introuvable : ses parents lui adressent une lettre

Depuis qu’il a été suspecté d’avoir percuté une jeune femme avec sa voiture en août dernier, l’acteur de Plus belle la vie Marwan Berreni reste introuvable. Dans une lettre, ses parents lui ont adressé un message lui demandant de revenir.

Soupçonné d’être impliqué dans l’accident qui voyait une jeune fille passer sous les roues d’un 4x4 à la sortie d’une boîte de nuit le 3 août dernier, Marwan Berreni n’était pas à son domicile à l’arrivée de la police.

Si dans un premier temps la voiture avait été identifiée comme étant la sienne, il s’est finalement avéré que ce n’était pas le cas. Pourtant le comédien n’a toujours pas réapparu depuis deux mois. Sortis de leur silence, ses parents lui ont adressé un message dans une lettre envoyée au journal Libération.

"Marwan, notre fils, affronte tes peurs. Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas", écrivent-ils. "Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi !"