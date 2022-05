Marwa ElDiwiny, entre soft robotics et soif de connaissances

"Je suis née à Bahreïn, j’ai déménagé dans le sud de l’Égypte à l’âge de 7 ans. Je n’étais pas très bonne à l’école, mais je me souviens que depuis toujours je voulais faire quelque chose qui sorte de l’ordinaire." Enfant et adolescente, elle grandit en se posant beaucoup de questions et se révèle très curieuse et fine observatrice de son environnement.

Plus tard, elle se rêve spécialiste de l’espace, mais faute de filière dans sa région, elle se dirige vers un cursus dans la robotique et plus spécifiquement dans la recherche autour des drones. Dans l’auditoire, les femmes forment alors environ 1/8 des étudiant·es, mais les stéréotypes de genre ne l’arrêtent pas. "J’ai réalisé mon bac et mon Master en Égypte, où j’ai ensuite travaillé comme assistant lecturer en ingénierie robotique."

Si cette nouvelle position est enviable, la jeune femme ressent néanmoins un vif besoin d’explorer d’autres continents. "En 2016, j’ai été prise pour un stage de trois mois chez Google X en Californie. C’était une initiative internationale pour amener des femmes dans la Silicone Valley. Cette expérience a changé ma vie." Là-bas, elle multiplie les rencontres. Le voyage est synonyme d’intenses stimulations intellectuelles.

Elle cherche un poste pour réaliser son PhD à l’étranger et trouve une place dans le nord de la France. "C’était une libération. J’ai commencé une nouvelle vie." Un événement vient néanmoins compliquer sa carrière. "J’ai eu une dispute scientifique avec le responsable du laboratoire. Nous n’étions pas d’accord sur un point technique. J’ai dû quitter l’université."

Cet arrêt la marque profondément. Elle est alors seule en Europe. "C’était une période très sombre. J’étais perdue. J’ai essayé de trouver une autre position, mais personne ne m’acceptait…" Elle persévère et décroche finalement une place en Estonie avant d’être sélectionnée pour un programme aux Pays-Bas, puis d’être transférée en Belgique à la VUB.