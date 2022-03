Marvin a 20 ans et vit à Sprimont, dans la province de Liège. Très sociable, ce jeune étudiant à HEC aime faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles cultures. Avec son ami Adrien, ils ont un groupe de musique et se produisent régulièrement en festival. Bien qu’ils constituent un duo musical habituellement, les deux amis ont décidé de se présenter séparément aux castings de The Voice Belgique. Pour Marvin, participer à ce concours de chant lui permettrait d’être enfin confronté à un avis professionnel. Lors des Blind Auditions, le candidat a réussi à convaincre Christophe Willem avec la chanson "Watermelon Sugar" d’Harry Styles.