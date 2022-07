Marvel : trailer émouvant pour "Black Panther : Wakanda Forever" et calendrier des prochaines sorties

"Avengers : Endgame" (2019) est devenu le film le plus rentable avec une recette de 2,79 milliards de dollars. Le blockbuster sera suivi de "Avengers : The Kang Dynasty" et "Avengers : Secret Wars" dont les sorties sont prévues pour 2025 d’après Kevin Feige, le président du studio. Ce dernier a également déclaré que les deux films concluront la "saga" composée d’une bonne dizaine de films et de séries connectées dans "l’univers cinématographique Marvel".