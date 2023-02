Marvel Snap : vous pouvez enfin affronter vos amis avec le mode Battle

Le Battle Mode est à retrouver (après une mise à jour sur votre app store) via l’icône joystick dans le menu du bas. Vous pourrez soit créer un match, ou en rejoindre un en introduisant le code de votre ami. Mais attention, si le jeu le même (trois lieux, dont deux à remporter pour gagner la partie), ces duels ont des règles bien spécifiques. Voici les bases :

Chaque joueur possède 10 points de vie. Il ne suffit donc pas de gagner un seul match, mais bien d’infliger 10 points de dégâts à votre adversaire

Pour cela, il faudra gagner des cubes (en remportant des parties, donc). Chaque cube remporté inflige 1 point de dégât

Dès la 5e manche (si vous allez jusque-là), un Snap permettra d’obtenir 8 cubes, et donc peut-être de renverser la partie

À noter que les parties amicales n’offrent aucun booster, ni de récompense de rang. De plus, vous ne pouvez utiliser qu’un seul deck, et il ne sera pas possible de changer au cours de l’affrontement. Si vous voulez faire grandir votre collection et tenter d’obtenir plus de cartes, ce mode de jeu n’est pas fait pour vous. Mais pour l’avoir testé, le mode Battle est terriblement fun et renouvelle l’expérience Snap, qui ne fait que s’améliorer.