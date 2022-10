Marvel Snap : 5 raisons de craquer pour le nouveau jeu du créateur de Hearthstone

Ben Brode, l’un des créateurs de Hearthstone, ce formidable jeu de cartes signé Blizzard Entertainment, a quitté l’entreprise en 2018 pour fonder son propre studio : Second Dinner. Et son premier projet d’envergure vaut évidemment le détour.

Accompagné d’anciens employés de Blizzard, Ben Brode a tout simplement décidé de concurrencer son précédent jeu. Avec Marvel Snap, il reprend les mêmes mécaniques (un jeu de cartes à collectionner, des parties 1v1, des decks à assembler), tout en s’appuyant sur l’énorme catalogue Marvel.

Fini donc les mages, les sorciers et les elfes. Dans Marvel Snap, on collectionne des cartes à l’effigie de Spider-Man, Thanos, Elektra, Blade ou encore Iron Man, et on s’affronte en ligne dans des parties courtes, mais intenses. Le jeu, qui est disponible en version publique depuis quelques jours, et réjouissant et très réussi. Et on vous explique pourquoi.

1. C’est gratuit

Tout comme Hearthstone, Marvel Snap est free-to-play. C’est-à-dire que le jeu, disponible sur iOS, Android, et en version anticipée sur Steam, et téléchargeable gratuitement, et vous pouvez y jouer sans jamais débourser d’argent. Alors certes, il y a des achats intégrés, afin notamment de faire évoluer vos cartes plus rapidement, mais c’est moins utile que sur Hearthstone. On peut donc tout à fait progresser à son propre rythme, en récoltant les nombreuses récompenses que le titre offre au fil des parties.

Là où le jeu devient payant, c’est pour le Season Pass, comme sur Fortnite. La première saison, qui a débuté cette semaine, s’appelle “Invasion Symbiote”, et permet d’obtenir une carte de Miles Morales. Mais une fois encore, c’est totalement facultatif, et ça ne pénalise en rien les joueurs qui ne veulent pas (encore ?) craquer.