Marvel Champions, le jeu de cartes qui fait de vous un super-héros

En effet, Marvel Champions est un jeu de cartes évolutif, c’est-à-dire qu’il peut être “augmenté”, en achetant des decks préconstruits supplémentaires, ainsi que des extensions qui proposent de nouveaux héros et de nouveaux scénarios. Mais les cartes sont les mêmes pour tout le monde. Il ne s’agit pas ici de se lancer dans une collection et de prier pour obtenir une carte rare, comme pour Magic : The Gathering ou le jeu de cartes Pokémon.

Vous pouvez donc craquer pour la boîte de départ (comptez 60 euros), et si l’aventure vous plaît, la poursuivre avec des extensions et des paquets de cartes individuels sans (trop) vous ruiner. De plus, le jeu offre une jolie rejouabilité, selon le nombre de joueurs autour de la table, ou selon le héros choisi.

Bref, si l’univers Marvel, ou le jeu Marvel Snap vous plaît, Marvel Champions est un joli prolongement de tout cela. Et le jeu est constamment mis à jour par l’éditeur, ce qui promet des heures d’affrontements contre tous les plus gros méchants de l’univers.