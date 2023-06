Marvel, Avatar, Star Wars : le point sur les nombreuses dates de sortie repoussées

La production des films "Blade" et "Thunderbolts" est entièrement à l'arrêt à cause de la grève des scénaristes, qui a débuté en mai. Sans leur présence sur le plateau, la plupart des tournages ne peuvent avoir lieu, repoussant la sortie des séries et films. C'est le cas avec les deux productions Marvel. Or, dans le MCU (le Marvel Cinematic Universe), il est bien connu que tous les héros existent dans un même monde, que les films sont connectés entre eux et qu'il faut regarder leur œuvre dans leur ordre de sortie, ce qui fait qu'un quelconque retard a un impact sur leurs autres longs-métrages.

Avant de passer aux mauvaises nouvelles, en voilà deux bonnes : la sortie de "The Marvels", prévue en novembre 2023, ne devrait pas bouger; là où celle de "Deadpool 3" est avancée à début mai 2024. Pour la suite de 2024, on sait que "Captain America 4" sortira fin août, repoussant par la même occasion la sortie de "Thunderbolts" à décembre.

Pour 2025, on aura droit à "Blade" en février et les "4 Fantastiques" en mai.

Pour certains, ce ne sont que quelques mois à attendre en plus mais les prochains Avengers, eux, subissent des retards plus importants. "Avengers : The Kang Dynasty" sortira en mai 2026 au lieu de mai 2025, une sortie qui reste cependant entourée de doutes en raison des accusations d'agressions sexuelles et de violence conjugale visant Jonathan Majors, l'interprète de Kang, alias l'antagoniste principal du film. Mais pour le moment, son arrivée dans les salles est actée et prendra la place de "Avengers : Secret Wars", qui paraîtra plutôt en mai 2027.