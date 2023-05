Maruja, nouvelle sensation jazz-rock de Manchester : "Mais que fait un saxophone dans un groupe de rock ?"

Vous associez l’improvisation du jazz et une certaine énergie punk. Comment est-ce que vous décrivez votre son ?

Jacob : C’est une question difficile pour nous. On jam beaucoup et on crée des sons différents. Une session de répétition, on partira plus du jazz spirituel puis après une petite pause, on reviendra dans la pièce et on fera une musique hardcore agressive comme le morceau que nous venons de sortir. Je ne sais pas comment définir ce qu’on le fait mais on le fait ! On pourrait dire "alternative experimental jazz punk" quelque chose comme ça (rires).

Harry : On improvise ensemble depuis des années maintenant. C’est presque comme une conversation entre nous tous. Et on ne sait jamais ce qui peut en sortir. Tout dépend de notre humeur du jour et parfois, on a des journées pourries (rires).