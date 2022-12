Martinez, van Gaal, de Boer : de grands noms cités à Bruges pour la succession de Carl Hoefkens

Autre nom avancé, celui de Roberto Martinez. Le désormais ex-sélectionneur des Diables Rouges souhaite retrouver de l’emploi rapidement. Il jouit d’une bonne cote sur la scène internationale et s’est déjà laissé interviewer par un média polonais. De quoi faire éventuellement monter la sauce pour un poste de sélectionneur par là-bas ? Résident belge, attaché au Brabant Wallon dans lequel il était établi depuis six ans, Martinez voudrait-il troquer son costume de sélectionneur pour celui de coach au quotidien ? Mais surtout, a-t-il plus à y gagner qu’à y perdre ?