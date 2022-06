Martinez très satisfait de la prestation défensive : "C’était une joie de voir ces trois-là derrière"

Au pays de Galles, la défense belge avait craqué dans les dernières minutes pour concéder le partage face aux Dragons. Face à la Pologne, les Diables rouges ont eu quelques moments très chauds mais sont finalement parvenus à garder leur cage inviolée.

"On a montré qu’on a retenu la leçon du pays de Galles", a résumé Roberto Martinez en conférence de presse. Le sélectionneur était satisfait de la prestation de son équipe, en particulier lorsque celle-ci a dû protéger son avance.

"On avait bien commencé le match. On aurait pu marquer une deuxième fois mais on ne l’a pas fait. Quand on ne se met pas à l’abri, on s’expose à beaucoup de pression et on sait qu’on va devoir défendre. Et là, on a vu une équipe qui a su souffrir, qui a empêché la Pologne de nous attaquer directement. Contre le pays de Galles, on a été un peu apathiques défensivement. Ce soir, ce n’était pas le cas, la performance était vraiment solide", a expliqué Martinez.