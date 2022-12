Martinez, Tite… Depuis le début de la Coupe du monde, huit coachs ont quitté leur sélection

Celle-là, (presque) personne ne l’avait vue venir. Favoris avant le début du Mondial et encore plus candidats depuis leurs démonstrations contre la Corée du Sud, les Brésiliens ont pris la porte à la surprise générale. Emmenée en prolongation face à une solide équipe croate, la Seleção avait fait le plus dur en ouvrant le score via un chef-d’œuvre de Neymar avant d’encaisser en fin de match et s’incliner lors des tirs au but.

Une deuxième élimination consécutive au stade des quarts de finale après la démonstration belge de 2018. Ce top 8 est véritablement devenu le plafond de verre des quintuples champions du monde, qui se sont inclinés à ce stade du Mondial pour la quatrième fois depuis leur sacre en 2002.

Mais la démission de Tite n’est pas une surprise. Celui qui a remporté la Copa America 2019 et s’est incliné face à l’Argentine en finale deux ans plus tard avait déjà prévenu en février dernier que cette Coupe du monde serait son dernier rendez-vous à la tête du Brésil. Un Brésil que l’homme de 61 ans coachait depuis 2016. "Toutes les défaites sont douloureuses, surtout quand cela met fin à un objectif que vous avez depuis quatre ans. C’est la fin d’un cycle", disait-il après la défaite.