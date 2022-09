Martinez : "Les absents de cette sélection ont toujours leur chance d’être là au Qatar"

Quid des exclus de cette sélection ? Pas de panique, signale Martinez, "il y a de grandes chances que des joueurs qui ne sont pas ici puissent être au Qatar".

"Chacun à sa propre histoire, son propre parcours. Je pense à Jérémy Doku. On pense vraiment à lui comme un joueur qui peut faire partie de l’équipe pour le Mondial. En ce moment, il n’a pas assez de minutes dans les jambes et revient de blessure. On voulait qu’il joue avec les U21 et accumule du temps de jeu. C’est la même chose pour Yari Verschaeren et Koni De Winter. Julien Durantville est un talent exceptionnel, on verra ce qu’il fera avec les U19."

Des joueurs comme Adnan Januzaj et Dennis Praet peuvent eux aussi garder espoir. "On sait ce qu’Adnan peut faire quand il est en forme, il peut être important pour nous. On va garder un œil sur lui et les prochaines semaines seront décisives pour qu’il soit dans l’équipe. Pour Dennis c’est une situation similaire", a ajouté Martinez, tout en ne fermant pas la porte à Nacer Chadli.

"Tout le monde aura l’opportunité de montrer qu’il peut faire partie de cette sélection", a conclu le sélectionneur.