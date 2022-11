Martinez énervé, De Bruyne frustré, la peur du groupe : les vérités du sélectionneur après la victoire des Diables

"Cette victoire est primordiale. Sans une longue préparation, vous devez trouver le moyen de remporter votre premier match. On peut maintenant analyser les choses, améliorer certains aspects afin d'atteindre le niveau qu'on souhaite durant la suite du tournoi. On n'a pas bien joué, mais on est parvenu à s'en sortir et à trouver une manière de remporter la rencontre. Thibaut Courtois a montré, dans un moment chaud, pourquoi il est le meilleur gardien du monde. On a fait des choses correctement, c'est pour cela qu'on a remporté cette partie. On doit construire sur base de ce match."