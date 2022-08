Martinez encense ses Belges de Milan dans la presse italienne : "De Ketelaere vous laisse sans voix"

Dans la maison d’en face, à l’Inter, c’est le retour de Romelu Lukaku qui occupe les espaces de discussion. "Je ne suis pas surpris par son choix car je sais qu’il souhaitait revenir à tout prix à Milan," détaille Martinez. "Il avait beaucoup donné à l’Inter, entre la finale d’Europa League et le Scudetto, et il a créé un lien indéfectible avec les Interistes depuis lors. Plus qu’un club, il a épousé un sentiment. On parle de cœur et pas seulement de football. Il peut s’adapter à différents systèmes, ce n’est pas vrai qu’il ne joue que d’une seule façon. Je n’ai aucun doute sur l’impact qu’il aura sur l’Inter et la Serie A."

Martinez n’a manifestement perdu ses habitudes de chérir ses joueurs dans la presse internationale.