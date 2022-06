Martinez dézingue le VAR : "C’est un système défaillant et ridicule, on nous doit des explications"

Habituellement posé et diplomate devant la presse, Roberto Martinez s’est lancé dans un véritable réquisitoire contre le VAR et son utilisation samedi en conférence de presse suite au but égalisateur accordé au pays de Galles dans les dernières minutes de jeu.

Buteur, le Gallois Brennan Johnson avait initialement été signalé hors-jeu par juge de touche avant que le VAR ne vienne le contredire. Une décision qui n’a pas convaincu Roberto Martinez, furieux après avoir visionné des images (les fameuses lignes tracées).

"Je suis un peu désorienté. Je ne comprends pas comment on a pu accorder ce but. Pour moi, le but gallois est complètement hors-jeu. L’arbitre avait signalé hors-jeu et ensuite le VAR a corrigé cette décision. On nous doit une explication car les lignes tracées par le VAR ne me semblaient pas droites, elles n’étaient pas parallèles", a-t-il lancé en conférence de presse.

Il nous faut un autre programme informatique, ces lignes sont ridicules

"Je m’attends à une explication au plus haut niveau. C’est important pour l’UEFA ou pour la FIFA. Les lignes tracées pour le VAR ne fonctionnent pas. C’en devient presque comique. Il nous faut un programme informatique qui nous montre clairement qui est hors-jeu ou ne l’est pas. Avec l’utilisation de la 3D ou je ne sais comment… mais les lignes, s’il vous plaît ! Nous sommes dans un business qui pèse des milliards et on a ces images qui sont ridicules. Ce n’est pas sérieux. En tant que Fédération, on nous doit des explications", a martelé un Martinez remonté.

Le sélectionneur a même reconnu avoir du mal à parler de la prestation de son équipe. "Ça me fait mal pour les joueurs. On ne méritait pas qu’on accorde ce but aux pays de Galles. On peut parler de la prestation, on peut exiger qu’on soit meilleurs et j’accepte cela mais cette décision… s’il vous plaît ! Ce n’est pas un système fiable. Ce soir, l’arbitre avait pris la bonne décision et il a été contredit par un système défaillant. C’est très frustrant."