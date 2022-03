Martine Delvaux : "Les écrivain·es sont des oracles"

A TuliTu, c’est dans une ambiance chaleureuse, devant un public très largement féminin, qu’elle a explicité ses préoccupations. A-t-elle trouvé des réponses à ses questionnements ? Elle rit :

"Dans le 'Monde est à toi', c’est moi qui m’interroge sur ce que c’est d’être ou d’avoir été une mère féministe. Loin de moi le désir de dicter des façons de faire, alors qu’il s’agit justement de ne pas figer la maternité. Quand on est visible sur la place publique, on fait face à des discours d’antiféministes qui prennent plaisir à nous attaquer, à répandre un cliché selon lequel on élèverait nos enfants dans une sorte de secte pour devenir féministes sans avoir le choix. Alors qu’en fait ma fille et moi avons grandi ensemble, elle m’a formé autant et même plus que l’inverse. Je voulais penser la radicalité de l’amour, pas le côté mièvre de l’amour maternel mais ce qu’il y a de véritablement révolutionnaire quand on aime de manière absolue. Là c’est l’amour entre moi et ma fille, mais ça peut être n’importe quel amour."

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Cependant, à défaut de recommandations, l’ouvrage livre des pistes pour les mères : "Ne pas te dire que tu es une fille. Ne pas te rappeler que tu es une fille. Ne rien te permettre ou t’interdire parce que tu es une fille". Et néanmoins : "Te rappeler qui tu es : blanche, née avec un corps en plutôt bonne santé, dans une famille de classe moyenne, sur un territoire où vivaient des peuples déjà et que tes ancêtres d’Europe ont colonisé. Te rappeler que, malgré tous les écueils, tous les dangers, tous les risques, tout ce dont tu pourrais être privée, il reste que tu es privilégiée".

Le feu c’est aussi celui de la révolte, du militantisme, de l’amour. Il faut allumer les feux pour sonner l’alerte. Il faut être capable de faire les deux : les allumer et les éteindre

Serait-ce une façon très concrète d’illustrer ce que peut être une approche intersectionnelle, où on peut faire partie à la fois d’une catégorie dominée et d’une catégorie dominante ? "En effet, j’ai voulu faire comprendre à ma fille quels sont ses privilèges et à partir de ces privilèges, comment elle peut habiter ce monde, quelle est sa responsabilité. Quand le livre a été publié au Québec, en 2016, on m’a suggéré de mettre une photo de ma fille en couverture. Mais il n’était pas question de mettre sur la page une photo de ma fille blonde aux yeux bleus ! Alors on a pris une photo de ses bottes, ses bottes de guerre".