Martina Trevisan, la renaissance de la Florentine après avoir vaincu les démons de l’anorexie

De 2014 à 2019, l’Italienne ne grille pas les étapes. Elle retrouve son tennis et son envie de jouer. Elle dispute des tournois ITF, elle en remporte neuf sur terre battue, sa surface de prédilection. C’est en 2020 qu’elle découvre le fabuleux monde des tournois du Grand-Chelem. D’abord à l’Open d’Australie (premier tour), puis à Roland-Garros. Sa surface et son tournoi de prédilection lui vont si bien qu’elle parvient à se hisser jusqu’en quart de finale en éliminant notamment Coco Gauff, Maria Sakkari et Kiki Bertens. Seule la future gagnante du tournoi lui résiste, Iga Swiatek.

En 2021, Martina doit se contenter d’un premier tour à l’Australian Open et à Wimbledon et elle atteint le deuxième tour à Roland-Garros et à l’US Open.

Après avoir vu son parcours s’arrêter au deuxième tour à Melbourne en janvier dernier, elle réalise actuellement le meilleur résultat de sa carrière alors qu’elle vient de remporter son tout premier titre WTA à Rabat. Elle dispute ce jeudi sa toute première demi-finale en Grand-Chelem. Le genre de rencontre et de parcours qui donneront peut-être un peu plus de sens à tous les efforts qu’elle a dû mettre en place pour parvenir à atteindre son niveau actuel. Et qui inspireront peut-être d’autres personnes qui font actuellement face à des difficultés similaires à celles qu’elle a pu rencontrer. Une magnifique histoire de résilience, de courage et de détermination signée Martina Trevisan, 28 ans, et demi-finaliste d’un tournoi du Grand-Chelem pour la toute première fois de sa carrière cabossée.

Après avoir battu Dart, Linette, Saville, Sasnovich et Fernandez dans ce Roland-Garros 2022, Coco Gauff se dresse sur sa route en demi-finale. Une rencontre à suivre en direct sur Tipik et sur Auvio.