Martina met le feu et fait danser les quatre coachs sur du Diam’s

C’est donc grâce à ses encouragements que l’année passée, elle a eu la chance de participer à un concours de chant. Sur scène, elle a interprété le titre " Jeune demoiselle " de Diam’s qui lui a permis de remporter la victoire et lui a donné l’envie de se lancer dans l’aventure The Voice Kids.

Pour sa prestation lors des auditions à l’aveugle, Martina a choisi une autre chanson de Diam’s : " La boulette " et a réussi à séduire les quatre coachs. Après seulement quelques notes, Black M a appuyé frénétiquement sur le buzzer et s’est mis debout afin de lui montrer son attrait pour sa performance. Il sera ensuite rejoint par les trois autres coachs, qui, hyper emballés par son flow, se sont mis à danser. À la fin de sa prestation, Black M et Typh l’ont félicité et remercié pour l’ambiance qu’elle a mis sur le plateau. Même si Alice on The Roof et Matthew Irons ont essayé de la convaincre avec un argumentaire en béton, c’est l’appel en direct de Black M à son idole, Gim’s, qui a fait chavirer le cœur de Martina et l’a décidé à rejoindre sa team.