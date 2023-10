Martina est âgée de 14 ans et est une artiste dans l’âme, elle adore la photographie et le dessin. Elle chante depuis peu et c’est son modèle, sa sœur Fedora, qui lui a transmis sa passion pour le chant. Sa sœur a déjà eu l’occasion de faire plusieurs premières parties, dont celle d’Hélène Segara. Martina, quant à elle, rêve de rencontrer son idole, Gims, qu’elle suit depuis toujours.

Durant son audition à l’aveugle, Martina a interprété "La boulette" de Diam’s. Les quatre coachs se sont retournés et c’est finalement avec son coach favori, Black M, qu’elle a décidé de continuer l’aventure.