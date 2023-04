Martin Weill parcourt l’Europe identitaire : quels sont les pays les plus conservateurs ?

Martin Weill est parti à la rencontre des identitaires aux quatre coins du continent pour mieux comprendre la montée de l’extrême droite en Europe. Ne manquez pas le documentaire Martin Weill – Voyage dans l’Europe identitaire, ce mardi soir à 20h05 sur Tipik et en replay sur Auvio.

Lors de leurs dernières élections, la Suède et l’Italie ont connu un boom historique de l’extrême droite. Les Démocrates de Suède (SD), emmenés par Jimmie Åkesson, et les Frères d’Italie (Fratelli d’Italia) de Georgia Meloni ont séduit grâce à un programme ultra-conservateur. Un vrai tour de force, à l’image du Fidesz de Viktor Orban en Hongrie et du parti Droit et justise (PiS) en Pologne, dont l’actuel président Andrzej Duda est un ex-collaborateur.

C’est dans ces quatre pays que Martin Weill s’est rendu pour rencontrer des militants identitaires, dont la devise est souvent la même : Travail, Famille, Patrie. Entre rêves de clôtures aux frontières pour les uns et chasse aux migrants pour les autres, le constat est plus que glaçant.