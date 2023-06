Martin Solveig évoque la santé mentale dans la musique et la mort d’Avicii

En pleine promo pour la sortie de son single Now or Never paru ce 23 juin, Martin Solveig parle sans tabou d’un problème récurrent dans le milieu de la musique et dans le monde de la nuit fréquenté par les DJs : la drogue.

Il en sourit aujourd’hui : "Je suis intouchable. Vous pouvez me faire des tests d’urine à n’importe quel moment. Je suis clean, je l’ai toujours été". Mais, il l’admet, la problématique existe : "C’est une des choses les plus clivantes de notre métier. On se connaît mais on ne devient jamais vraiment copains, ça dépasse la musique. Il y a les gens qui prennent des drogues de manière plus ou moins occasionnelle et les gens qui n’en prennent pas. Et ça crée des cercles. Des cercles qui ne se mélangent pas trop" confie le DJ français.

Martin Solveig, qui sera d’ailleurs de retour dès le mois d’octobre prochain avec un nouvel album intitulé Back to life, sera la tête d’affiche de la Tipik Electro Night aux 24 heures de Spa-Francorchamps ce 1er juillet. Et vous pouvez gagner des places VIP chez Samy et Lou.