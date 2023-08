Martin Scorsese star de TikTok grâce à sa fille

Afficher ses parents dans ses vidéos TikTok n’a rien d’exceptionnel sauf quand son père s’appelle… Martin Scorsese !

Francesca Scorsese, 24 ans, est la plus jeune fille du célèbre cinéaste. Quand elle publie sur TikTok une compilation où l’on voit son papa, 80 ans, faire le pitre, avoir un fou rire ou se faire lécher l’oreille par un chien, forcément ça fait des millions de vues. Il est rare pour le public d’entrer à ce point dans l’intimité d’une légende. Martin Scorsese figure dans le top 5 des réalisateurs préférés des Américains et risque bien de s’attirer encore plus de sympathie à travers ces images drôles et tendres.